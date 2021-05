Juventus, proposta di scambio shock: ormai pronta un’offerta

Come è giusto che sia, all’arrivo di un nuovo tecnico si aprono da subito speculazioni su come sarà il futuro della rosa: subirà una rivoluzione totale o si lavorerà con gli elementi già a disposizione? Questo è quello a cui stanno pensando Juventus (per il prossimo futuro) e Roma in questo momento. José Mourinho è abituato a campagne acquisti veramente faraoniche ma, quest’anno, la pandemia di Coronavirus e la conseguente crisi economica che sta colpendo il calcio mondiale non permetterà investimenti veramente pesanti.

Nello specifico, la cosa più probabile è che la Roma continui a valorizzare gli ottimi elementi già a disposizione, come per esempio Lorenzo Pellegrini e Borja Mayoral, per poi implementare qualche giocatore più funzionale al gioco dello Special One. Come abbiamo già ripetuto diverse volte, la prossima finestra di mercato sarà caratterizzata dagli scambi, ottimo modo per le società di realizzare succose plusvalenze oltre a permettere di rinforzarsi senza dover tirare fuori molti soldi.

Allo stesso modo della Roma, anche la Juventus sta già pianificando la prossima stagione sportiva 2021/2022 ma, a differenza dei giallorossi, ancora non si sa chi si siederà in panchina. Proprio Juventus e Roma, stando alle indiscrezioni rivelate da juvelive.it, sembra stiano lavorando ad uno scambio che potrebbe far davvero felici entrambe le società.

Si sa come Josè Mourinho preferisca organizzare il proprio centrocampo intorno a giocatori di fisico e resistenza piuttosto che di tecnica. In questa direzione, sembra che la Roma abbia proposto uno scambio che coinvolge il mediano giallorosso Gonzalo Villar e il difensore turco della Juventus Medih Demiral. Il talento spagnolo si contraddistingue per essere molto dinamico e quindi un profilo duttile per il centrocampo dei bianconeri che manca proprio di vitalità e velocità. Le caratteristiche del giocatore inoltre si sposano alla perfezione con le richieste della dirigenza. L’operazione avrebbe tutte le carta in tavola per essere più che fattibile, sempre da valutare, però, le volontà dei giocatori, Demiral in primis.

Proprio Demiral è già stato cercato a lungo dalla società giallorossa e dallo stesso Mourinho, che ai tempi del Tottenham stava provando l’assalto ai bianconeri. Ora che il tecnico portoghese è ritornato in Italia si riaprirebbe la trattativa.

OMNISPORT | 06-05-2021 14:36