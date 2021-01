Mercato Juventus: due affari in entrata sono già conclusi

Ore calde per il mercato in entrata della Juventus . Un affare è praticamente già concluso, il secondo è in dirittura d’arrivo. Il primo riguarda Bryan Reynolds , difensore statunitense del Dallas : è stato infatti raggiunto l’accordo con i texani per il trasferimento del 19enne nativo di Fort Worth in bianconero, ma la Juve, non potendo tesserare calciatori non comunitari, dovranno girarlo in prestito per sei mesi, quasi certamente al Benevento .

La dirigenza bianconera ha tirato fuori una cifra pari a circa 6-8 milioni di euro per il texano che, in caso di permanenza in Serie A della squadra allenata da Pippo Inzaghi , potrebbe rimanere anche tutto l’anno prossimo coi campani invece che solo per i prossimi sei mesi. A questo proposito il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ai microfoni di Sportitalia non ha dato ancora per ufficiale il prestito ma si è detto molto interessato ad accaparrarselo: “Stiamo cercando di capire se ci siano le condizioni per portarlo a Benevento. È un colpo per questa stagione perché la Serie A è durissima. Mancano 19 punti da qui alla fine per poter dire di aver fatto un’ottima stagione. Tutto quello che può offrire il mercato per migliorare la rosa attuale e futura è importante”.

Ma la vera novità dell’ultim’ora è il possibile arrivo alla Vecchia Signora di Hamed Junior Traorè , centrocampista ivoriano classe 2000 del Sassuolo. Il suo agente Antonio Imborgia a calciomercato.it ha dato l’approdo in bianconero del ragazzo della Costa d’Avorio addirittura per certo: “La Juve ha già determinato il prezzo col Sassuolo già da quando lo hanno preso gli emiliani pr portarlo a Torino a giugno. Il prezzo? Non lo ricordo”.

