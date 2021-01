Juventus: Reynolds in prestito al Benevento

6 mesi di ambientamento e poi altri 18 per esplodere definitivamente ed essere in grado di capire e giocare nel calcio italiano. Questo il piano della Juventus che ha prelevato il giovane terzino classe 2001 dal Dallas Fc per prestarlo al Benevento.

Ai sanniti il compito di svezzarlo fino a Giugno e poi, in caso di permanenza in Serie A di farlo diventare titolare nella stagione 2021-2022. Solo dopo la parentesi sannita, inizierà la sua avventura bianconera stante il gentlemen agreement tra le due società.

La Juventus prosegue quindi sulla strada tracciata già da qualche anno, ovvero investire sui giovani più promettenti del mondo, prestarli, farli crescere e poi, una volta maturati, farli approdare in bianconero, ma già con un buon bagaglio di esperienza.

Buona notizia anche per Pippo Inzaghi che potrà contare su un giovane volenteroso di mettersi in mostra in una realtà molto positiva come il Benevento di quest’anno.

OMNISPORT | 13-01-2021 12:02