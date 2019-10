Mercato Juventus, è fatta per il primo colpo di gennaio

La Juventus ha già messo a segno il suo primo colpo di gennaio: è in arrivo dal Velez Sarsfield il giovanissimo Matias Soulé, nuovo astro nascente del calcio argentino in rotta con il club di Buenos Aires ormai da mesi.

Soulé, 16 anni, da molti paragonato ad Angel Di Maria, è nel giro delle rappresentative giovanili della nazionale albiceleste e firmerà con il club bianconero il suo primo vero contratto da professionista.

Il giocatore era finito nel mirino dei migliori club europei, ma gli uomini di mercato della Juventus hanno battuto la concorrenza agendo d’anticipo: Fabio Paratici ha ottenuto prima di tutti il sì dalla famiglia. Inoltre la mamma di Matias ha il passaporto italiano, che faciliterà il trasferimento a Torino in tempi brevi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Un colpo in prospettiva: ora per il giocatore si aprono tre strade. L’integrazione nella squadra Primavera, l’inserimento nella squadra Under 23 in serie C, oppure il prestito immediato ad alcuni club nell’orbita della società bianconera.

Il ragazzo ha subito accettato di buon grado il trasferimento in Italia, entusiasta di approdare nello stesso club di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha battuto concorrenti come il Monaco, il Milan, il Chelsea, il Manchester City e il Barcellona.

Per la prima squadra il nome caldo delle ultime ore è quello dell’attaccante del Tottenham Son Heung-min: alcuni osservatori della Vecchia Signora hanno assistito ad Anfield alla partita tra Liverpool e Tottenham, per visionare l’obiettivo di mercato di lunga data Christian Eriksen e l’attaccante sudcoreano, popolarissimo in Asia, che potrebbe essere prelevato anche nell’ottica del grande sviluppo economico e di mercato che la Juve sta pianificando nel continente per ampliare ulteriormente i suoi ricavi.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 10:10