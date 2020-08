Mercato Juventus: la grana Sarri complica i piani di Paratici

Nuova grana per la Juventus. Secondo quanto riporta La Stampa, l’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri non è orientato a fare sconti per la rescissione consensuale del contratto, una strada che Fabio Paratici vuole intraprendere con diversi tesserati per abbassare il monte ingaggi del club torinese.

Il direttore sportivo bianconero avrebbe chiesto al mister toscano la rescissione dell’accordo in cambio di una ricca buonuscita: Sarri, che ha firmato un anno fa un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus, avrebbe risposto con freddezza e avrebbe passato la questione ai suoi agenti.

Una situazione simile a Sarri è quella che stanno vivendo Sami Khedira e Gonzalo Higuain. Anche loro fuori dai progetti futuri della Juve, con ingaggi particolarmente pesanti, non riescono a trovare un accordo con la Juventus per la rescissione consensuale dei contratti. E le difficoltà di Paratici bloccano il mercato in entrata della Juve e il progetto di ringiovanimento che vuole portare avanti Andrea Pirlo.

Nelle prossime ore potrebbe essere invece definito il futuro di due giocatori in uscita dalla rosa bianconera, Mattia Perin e Daniele Rugani. Il portiere ha un’offerta da parte del Fulham, mentre il difensore potrebbe essere inserito in uno scambio con Bellerin dell’Arsenal.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 22-08-2020 13:13