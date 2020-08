Juventus, Matuidi parla dopo l'addio: il retroscena su Sarri

Dopo tre stagioni alla Juventus , Blaise Matuidi ha ufficializzato l’approdo in Major League Soccer : giocherà nell’ Inter Miami , club che vede David Beckham tra i soci fondatori. L’esperienza bianconera resterà salda nel cuore del centrocampista, che in una lunga intervista rilasciata a ‘L’Equipe’ ha spaziato tra diversi argomenti, attirando l’attenzione soprattutto per un retroscena legato all’ormai ex allenatore bianconero Maurizio Sarri .

“Da un punto di vista personale non ho mai avuto problemi con Sarri – ha detto Matuidi -. E’ un allenatore che lavora molto sulla tattica per contrastare l’avversario. Penso che sia una persona timida . E poi si sa quanto sia difficile fare l’allenatore. Ma se c’è una cosa che mi ha colpito, è stata durante il periodo di quarantena per il Covid: ero in difficoltà e mi ha sorpreso , perché mi chiamava tutti i giorni per avere notizie. Lì ho scoperto l’uomo “.

Matuidi ha però visto il campo meno del solito, soprattutto nella parte finale della stagione . Il francese, però, si è assunto le proprie responsabilità: “Sarri doveva fare delle scelte, le ha fatte in momenti difficili per tutti. C’erano diversi livelli di preparazione tra i giocatori. E’ stato difficile, per me forse un po’ di più nel periodo post-quarantena”.

“Credo di non essere stato al meglio della forma, i giocatori schierati avevano dimostrato nelle partite precedenti di meritare il posto – ha aggiunto il centrocampista -. Non provo amarezza : ho passato tre magnifici anni alla Juve, dove ho giocato con grandi uomini “.

Il francese ha poi rivelato di non aver avuto il sentore dell’arrivo di Andrea Pirlo , anche perché impegnato dai pensieri legati al suo stesso futuro: “Non appena ho preso la mia decisione sono andato dalla dirigenza della Juventus, cui ho chiesto di liberarmi dal mio ultimo anno di contratto. In quel momento non si parlava di un nuovo allenatore , almeno per quanto ne sapevo. Il campionato non lo era finito, eravamo ancora in corsa in Champions League “.

Sulla sua nuova destinazione, Matuidi ha aggiunto: “Il primo contatto c’è stato a dicembre. Una persona legata a Beckham mi aveva chiamato per chiedermi se fossi interessato. A quel tempo pensavo che fosse troppo presto nella mia carriera. C’erano gli Europei in arrivo, il Covid non esisteva. Per me era ovvio che sarei rimasto alla Juventus. Questa persona torna a giugno dicendomi che il club è ancora molto interessato. David voleva davvero che fossi il primo francese a indossare i colori della sua franchigia”.

“La reclusione mi ha fatto capire che dovevo pensare alla mia famiglia – ha aggiunto Matuidi -. Sapevo già che era la cosa più importante per me, certo, ma dopo essere stato rinchiuso per due mesi con mia moglie e i miei figli, come non avevo mai fatto in tutta la mia carriera, il legame è è diventato ancora più forte. Mi sono detto che dovevo davvero pensare prima ai miei figli , anche se in Italia stavano molto bene. Ho guardato nel mio passato, ho ripercorso la la mia carriera e mi sono detto: ‘Cosa vuoi cercare?’. Forse era ora di cambiare direzione “.

Un ultimo pensiero dedicato ai campioni con cui il francese ha condiviso lo spogliatoio, con il club o in nazionale: da Neymar a Mbappé , da Griezmann a Ibrahimovic , fino a Cristiano Ronaldo : “Sono tutti fantastici per quello che fanno. Ma se devo dirne uno scelgo Cristiano , per quello che ha fatto nella sua carriera e che continua a fare oggi. Eccezionale. Sta invecchiando, è vero e anche lui ne è cosciente, ma vederlo lavorare, con quello spirito di voler sempre essere il migliore, è una cosa che non ho mai visto prima”.

OMNISPORT | 16-08-2020 10:35