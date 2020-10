Mercato Juventus: PSG, 50 milioni per avere CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo è uno degli argomenti più caldi in casa Juventus. Il fuoriclasse portoghese ha un contratto garantito con i bianconeri sino al giugno del 2020 ma la sua avventura a Torino potrebbe concludersi prima del previsto.

L’Équipe insiste sulla possibilità che il PSG si fiondi sul cinque volte Pallone d’Oro come possibile sostituto di Kylian Mbappé (il giovane top player francese pare destinato ad indossare presto la casacca del Real Madrid).

Il club francese sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per convincere CR7 a rimettersi in gioco in Ligue1. Per la Juventus significherebbe incassare esattamente la metà di quanto investito, nel luglio del 2018, per portarlo a Torino.

Un’operazione che, economicamente parlando, sarebbe decisamente vantaggiosa per i bianconeri che risparmierebbero anche i 30 milioni di euro di stipendio dell’ultimo anno di contratto del fuoriclasse portoghese.

Tuttavia, c’è da considerare anche l’aspetto sportivo. CR7 è uno dei due top player della Juventus (l’altro è Paulo Dybala, alle prese con un rinnovo complicato). Perdere Cristiano Ronaldo sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni della società.

Al momento Cristiano Ronaldo si trova in quarantena per essere risultato positivo al Covid-19 e sta pensando a tornare in campo il prima possibile per dare il suo solito, importante, contributo alla causa bianconera.

Per il mercato ci sarà tempo e modo di parlarne. Ad oggi, il rapporto tra CR7 e la Juventus è ottimo. Ovviamente, davanti ad una proposta di 50 milioni di euro, la Vecchia Signora sarebbe obbligata a fare una riflessione.

