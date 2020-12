Mercato Milan, allarme difesa: il grande obiettivo può sfumare

“La squadra ha il diritto di sognare. Si può fare ancora di più”. Così Zlatan Ibrahimovic ha chiuso il 2020 del Milan, uno degli anni solari più entusiasmanti della storia rossonera negli ultimi dieci anni. Con 79 punti in campionato e una striscia di partite consecutive con almeno due gol segnati i rossoneri hanno sorpreso tutti e ora attendono i primi test del nuovo anno per testare le ambizioni di lottare per lo scudetto.

Nonostante l’assenza dello svedese, fuori causa da fine novembre per l’infortunio muscolare subito a Napoli, la fase offensiva sta dando risultati soddisfacenti, ma tra gli obiettivi del mercato di gennaio oltre ad altro attaccante c’è un difensore centrale per completare il reparto alle spalle di Kjaer, Romagnoli e del giovane Gabbia.

In tal senso però una notizia non positiva arriva dall’Inghilterra perché il Liverpool sarebbe pronto a soffiare al Milan l’obiettivo numero uno per la retroguardia.

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport Germania’, infatti, i Reds hanno messo nel mirino Ozan Kabak, giovane e promettente difensore centrale turco in forza allo Schalke 04. Il Liverpool è alla caccia di un sostituto all’altezza di Virgil Van Dijk, vittima di un grave infortunio al ginocchio e costretto a restare fuori dai campi per almeno altri tre mesi.

I Reds puntano alla doppietta Champions League- Premier e non vogliono lasciare nulla di intentato così Kabak ha scalato l’elenco delle priorità di Jurgen Klopp, che ha scandagliato anche il mercato italiano per individuare il sostituto all’altezza.

Impossibile arrivare ora a Kalidou Koulibaly, Kabak può essere un obiettivo alla portata, magari attraverso uno scambio che porti a Gelsenkirchen Divock Origi. Da verificare però la disponibilità dell’attaccante belga a sposare la causa dello Schalke, malinconicamente e clamorosamente ultimo in Bundesliga. Il club della Ruhr rischia una retrocessione in Zweite Liga dopo 30 anni.

Il Milan osserva preoccupato: l’ultima richiesta dello Schalke per Kabak, trattato a lungo a settembre, è stata di 30 milioni. Una cifra ancora alta per i rossoneri, in particolare a metà stagione.

Qualora l’obiettivo sfumasse il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara si concentrerebbero sul mercato italiano per sondare Fiorentina e Verona a cedere rispettivamente Nikola Milenkovic, a scadenza a giugno, e il giovane Matteo Lovato.



OMNISPORT | 26-12-2020 08:36