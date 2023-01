Giallo Zaniolo, il Milan si defila. Niente extra budget per Maldini

A questo punto, resterebbe solo il Bournemouth, terz'ultimo in Premier League. Zaniolo - Milan, accordo saltato per il no di RedBird. ora per Zaniolo resta l' opzione Bournemouth. Zaniolo - Milan, accordo saltato per il no di RedBird. Paolo Maldini sembrava pronto a dare una grande chance a Nicolò Zaniolo. Pare che Gerry Cardinale, proprietario del Milan, non abbia dato il suo ok all'operazione per questioni prettamente economiche. Paolo Maldini ci sarebbe rimasto anche piuttosto male.Vai all'articolo16:01