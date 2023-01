La brusca frenata del Diavolo ha complicato il futuro dell'azzurro. L'offerta del Bournemouth sarebbe importante, l'azzurro si sta forse convincendo. Altrimenti, resterà a Roma da separato in casa?

27-01-2023 16:00

Il futuro di Nicolò Zaniolo è sempre più avvolto nel mistero. Poteva diventare rossonero nei prossimi giorni ma la proprietà del Diavolo avrebbe bloccato l’operazione per questioni economiche. A questo punto, resterebbe solo il Bournemouth, terz’ultimo in Premier League.

Zaniolo-Milan, accordo saltato per il no di RedBird

Paolo Maldini sembrava pronto a dare una grande chance a Nicolò Zaniolo. La trattativa per vestirlo di rossonero sembrava spedita e vicina alla classica fumata bianca (si vociferava di un accordo quinquennale tra le parti in gioco) ma, di colpo, è arrivata una brusca frenata.

Pare che Gerry Cardinale, proprietario del Milan, non abbia dato il suo ok all’operazione per questioni prettamente economiche. Paolo Maldini ci sarebbe rimasto anche piuttosto male. Era certo di poter contare su un extra budget per portarsi a casa il fantasista azzurro e dare così a Stefano Pioli un rinforzo di qualità in attacco.

Roma, ora per Zaniolo resta l’opzione Bournemouth

A questo punto, come racconta la Gazzetta dello Sport, a Nicolò Zaniolo resterebbe solo l’opzione Bournemouth, club inglese attualmente terz’ultimo in Premier League.

L’offerta del club inglese non sarebbe affatto male: 27,5 milioni di euro, più 4,5 milioni legati a diversi bonus. La Roma sarebbe soddisfatta, meno il nazionale azzurro che aspirava a qualcosa di meglio e, quindi, non appariva affatto intenzionato ad accettare la proposta del club inglese. Visto però che a Roma sarebbe ormai fuori dal progetto, il giocatore ha dato mandato al suo agente Claudio Vigorelli di incontrare i dirigenti inglesi: il summit è in programma oggi.

Futuro Zaniolo, potrebbe restare a Roma fino a giugno

Come dichiarato da José Mourinho, fresco 60enne, Nicolò Zaniolo potrebbe rimanere giallorosso, almeno fino al termine della stagione in corso. Lo Special One ha però fatto capire che sarebbe ormai considerato un separato in casa. Non sarà per esempio convocato per il Napoli. Zaniolo si sente con le spalle al muro.

Da ricordare che il fantasista giallorosso classe 1999 ha un contratto in essere con la Roma anche per la prossima stagione. Dopo la spaccatura della scorsa settimana, un rinnovo non sarebbe più un’opzione ma, aspettando l’estate, forse Nicolò Zaniolo avrebbe più opzioni tra cui scegliere.

