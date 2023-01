Zaniolo verso il Bournemouth: sì della Roma

26-01-2023 16:02

Roma e Bournemouth stanno parlando in queste ore del possibile passaggio in Premier League di Nicolò Zaniolo. La versione inglese di Sky Sport racconta l’evoluzione della trattativa, nata nel momento in cui le parti stavano chiudendo il prestito in Inghilterra di Matias Vina in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Gli inglesi hanno capito che Zaniolo preferirebbe una squadra che gli possa permettere di giocare le coppe europee ma sono anche convinti che, in caso di apertura da parte del giocatore, non sarebbe difficile trovare un’intesa da un punto di vista economico. Attualmente, però, la risposta del classe ’99 deve ancora arrivare.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE