Ultimo aggiornamento 27-07-2022 12:28

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Firmino, Wijnaldum e De Ketelaere Juventus e Roma scatenate, vicine a un doppio colpo dalla Premier e dal Psg. Milan in ansia per il belga, Inter bloccata, Napoli al lavoro su più fronti. Approfondimento 12:28

Mercato Milan: cosa è successo ieri martedì 26 luglio 2022

Calciomercato Spezia: ufficiale Maldini, parte l'operazione Kovalenko. Milan, c'è l'accordo per il rinnovo di Pobega. Milan: se non si chiude per De Ketelaere, tutto su Ziyech. Milan, ottimismo per De Ketelaere ma risalgono le quotazioni di Ziyech. Ore decisive per De Ketelaere, i tifosi del Milan bocciano il piano B.