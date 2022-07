27-07-2022 15:24

La trattativa per il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan ha imboccato il rettilineo finale. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, l’affare si starebbe per chiudere con una fumata bianca, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.



Milan-De Ketelaere: il rilancio definitivo di Maldini

Secondo la rosea il direttore tecnico del club rossonero Paolo Maldini avrebbe impresso un’accelerazione importante nelle ultime ore, alzando la sua offerta e accontentando finalmente il Club Bruges, che negli scorsi giorni aveva rifiutato le proposte del Diavolo mandando in stallo la trattativa.

Il Milan si sarebbe accordato con il club belga per una somma vicina ai 31 milioni di euro, più 4 di bonus. L’accordo definitivo e il sì dovrebbero arrivare nella serata di mercoledì, o al massimo giovedì mattina.

Milan, tutto fatto per De Ketelaere: chi è e dove giocherà

Il Milan aveva da tempo trovato l’accordo con il classe 2001, considerato uno dei migliori prospetti del calcio belga. Il giocatore e il suo agente si erano accordati per un contratto fino al 2027, da circa 2,5 milioni di euro l’anno. Il ragazzo ha fortemente voluto il Milan perché vuole giocare la Champions League, e ha rifiutato le sirene inglesi, che proponevano un ingaggio anche più alto.

Paragonato a Kevin De Bruyne, De Ketelaere è un giocatore offensivo versatile, in grado di coprire in primis il ruolo di trequartista, ma capace di muoversi anche come ala o seconda punta. A segno 25 volte in 120 partite da professionista , è stato individuato come rinforzo ideale per la trequarti di Stefano Pioli.

Milan, novità anche in difesa

I rossoneri stanno cercando in questi giorni anche un rinforzo in difesa: le ultime indiscrezioni hanno accostato il difensore del Tottenham Japhet Tanganga al Milan. Il giocatore si sarebbe già promesso a Paolo Maldini, ma i rossoneri non andranno oltre un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Tra le alternative ci sono Abdou Diallo del Psg e Evan N’Dicka dell’Eintracht.

