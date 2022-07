22-07-2022 21:29

La trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere è decollata da tempo, ma stenta a trovare una pista d’atterraggio in quel di Milano. Inizialmente ci si attendeva che si potesse chiudere entro il fine settimana, ma lo stato delle cose è rimasto invariato nelle ultime ore.

De Ketelaere, stallo tra Bruges e Milan

Come riporta Gazzetta.it, non sarebbe cambiato lo spartito rispetto ai giorni scorsi: il giocatore vuole il Milan, che si è spinto fino ai 30 milioni di euro di base, più due di bonus. I rossoneri hanno detto chiaramente di non voler superare questa soglia, mentre il Bruges ne vorrebbe almeno 5 in più, forte dell’offerta da 37 milioni da parte del Leeds. Così si è complicato il matrimonio tra il talento belga e il Diavolo rossonero, che dopo settimane di corteggiamento intenso non è più disposto a trattare. Il Bruges ha tempo fino a martedì al massimo per accettare l’offerta dei campioni d’Italia, accontentando così il giocatore, oppure convincere lo stesso De Ketelaere ad accettare la Premier League.

Milan, su chi puntare se salta De Ketelaere?

Maldini e Massara, considerato il complicarsi di una trattativa che speravano si chiudesse ben prima, stanno dunque studiando un piano B. Il nuovo obiettivo rossonero potrebbe provenire dalla Liga, più precisamente dal Betis Siviglia. Ma quello di Nabil Fekir potrebbe non essere l’unico nome sulla lista della dirigenza rossonera, che vuole regalare a Stefano Pioli un rinforzo che dia più garanzie di Brahim Diaz alla manovra offensiva del Milan, che peraltro punta a irrobustire anche il reparto difensivo.

