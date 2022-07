Milan, spunta l'alternativa a De Ketelaere: Maldini al lavoro

16-07-2022 16:59

Il Milan continua il suo lavoro sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la batteria di trequartisti a disposizione di Stefano Pioli. L’obiettivo numero uno resta Charles De Ketelaere, su cui i rossoneri sono in gran vantaggio rispetto alle altre pretendenti, ma la società meneghina non ha ancora escluso alcune piste alternative se l’affare per il talento belga non dovesse chiudersi positivamente.

Milan-De Ketelaere: la situazione

Il trequartista classe 2001 del Club Bruges ha trovato da tempo l’accordo con il Diavolo, e sta aspettando che si sblocchi la trattativa tra il Milan e la società belga.

All’inizio della prossima settimana Maldini e Massara rilanceranno l’offerta: una proposta di 30 milioni di euro come parte fissa, più bonus sostanziosi e una percentuale sulla futura cessione del giocatore. A Milanello c’è ottimismo per la chiusura della trattativa in tempi brevi, ma gli uomini di mercato rossoneri si stanno cautelando con un piano B.

Milan: opzione Fekir come alternativa a De Ketelaere

Una delle piste alternative di Maldini e Massara porta a Nabil Fekir, trequartista classe 1993 del Betis Siviglia, che potrebbe lasciare la società andalusa in estate. Alcuni intermediari secondo i media iberici si sarebbero fatti avanti per offrire il giocatore al Milan: Maldini è un estimatore dell’ex Lione e non ha chiuso la porta, anche se considera eccesiva la valutazione di 35 milioni di euro per il francese, fuori target anche per quanto riguarda l’età.

Milan, Renato Sanches lontano: opzione Wijnaldum

Sulla mediana sta per sfumare il colpo Renato Sanches: il portoghese, corteggiato a lungo, è ormai nell’orbita del Paris Saint Germain che sta per chiudere l’operazione. Il Diavolo si guarda intorno, tra le possibili opzioni ci sarebbe anche l’ex Liverpool Wijnaldum, che proprio al Psg ora troverebbe poco spazio. L’ostacolo resta l’ingaggio del giocatore, troppo alto per le casse del club rossonero.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE