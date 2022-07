Milan, c'è la prima offerta per De Ketelaere

04-07-2022 23:38

È uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan: Charles De Ketelaere. E il club rossonero vuole fare sul serio per il centrocampista belga classe 2001. Come riporta Sky, la società campione d’Italia ha fatto una prima offerta al Club Brugge di 20 milioni più bonus.

Secondo la squadra belga, si tratta di una proposta ancora troppo bassa. Però intanto il Milan ha di fatto messo in piedi la trattativa per De Ketelaere e provare così a fare un primo importante acquisto in questa sessione estiva del mercato.