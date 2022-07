Milan, è il momento dell'affondo per De Ketelaere

16-07-2022 09:46

Charles De Ketelaere e il Milan. Una storia che dovrebbe incominciare tra poco, dato che è atteso il rilancio del club rossonero campione d’Italia nei confronti del Brugge per arrivare al talento belga. Come riportato dal Corriere dello Sport, si aspetta la nuova mossa del Milan per salire rispetto ai 28 milioni più tre di bonus già proposti.

L’idea dei rossoneri sarebbe quella di alzare la parte fissa almeno a 30 milioni con magari ulteriori premi e una percentuale al Brugge sull’eventuale rivendita. Domenica De Ketelaere dovrebbe essere in campo con il club campione del Belgio per la Supercoppa contro il Gent. In quella che potrebbe diventare la sua ultima al Brugge prima di passare al Milan.

