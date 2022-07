Milan: ancora una frenata per De Ketelaere

13-07-2022 14:18

Trattativa lunga ed estenuante quella per arrivare all’attaccante belga. Un giorno sembra più vicino, mentre quello dopo sembra ancora lontano.

De Ketelaere però, resta sempre il primo obiettivo rossonero. Maldini crede nella bontà e nel buon esito della trattativa anche se a questo punto i rossoneri, sono chiamati a piazzare la zampata vincente. Si perchè l’offerta del Milan non è ancora stata ritenuta adeguata dal Bruges, e quindi Charles De Ketelaere tornerà in campo con la maglia neroblu sia nell’amichevole di oggi contro l’Utrecht, sia nella Supercoppa in programma domenica.

La differenza è minima, si tratta di pochi milioni di euro: il Milan ne offre 28 +3 di bonus per arrivare a 31, mentre il club belga ne vorrebbe 35-36.

La fumata bianca potrebbe esserci, ma il Milan deve accelerare.

