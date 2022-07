Milan: Charles De Ketelaere a disposizione del Brugge domenica

22-07-2022 16:03

Charles De Ketelaere sarà in panchina nella prima partita di campionato di domenica prossima contro il Genk.

A rivelare quanto espresso è l’allenatore del Bruges, Carl Hoefkens, che spiega che “il giocatore ancora parte del Club ed è disponibile anche per domenica. Per lui non è facile, non ha mai vissuto un’esperienza simile. È qualcosa di speciale, cerchiamo di capirlo al meglio”.

Entro domenica dovrebbe perfezionarsi la trattativa tra il belga ed il Milan, che ha già comunicato che non farà nuovi rilanci.

