Inter, giovane promessa nel mirino: fece infuriare tanto il Milan

L’Inter sul mercato sta lavorando in entrata ma anche in uscita, con l’obiettivo di non perdere alcuni giocatori simbolo della squadra di Simone Inzaghi. Se infatti i nerazzurri hanno riaccolto Romelu Lukaku, adesso non vogliono veder partire big come Skriniar (nel mirino da tempo del Psg) e Dumfries, due titolari inamovibili dell’ultima stagione.

Inter, c’è Udogie se parte Dumfries

In caso di addii però, l’Inter si sta dando da fare per cercare delle alternative valide. Secondo la Gazzetta dello Sport, con il jolly Darmian che si può spostare su entrambe le fasce, se dovesse partire Dumfries ad esempio i nerazzurri piomberebbero su un vecchio obiettivo di mercato, ovvero Udogie dell’Udinese.

In caso di addio di Dumfries, nel mirino di diversi club della Premier League, sarebbe proprio il terzino dell’Italia Under 21 il candidato ideale per sostituirlo. Su Udogie c’è l’interesse anche della Lazio e della Juventus.

Inter, il Milan ricorda bene Udogie

Udogie è una scelta approvata dai tifosi nerazzurri, soprattutto perché in tanti hanno ricordato il suo primo gol in Serie A contro il Milan, con l’aiuto della mano: Queste furono le parole del terzino dell’Udinese dopo la rete dell’1-1 finale: “E’ un’emozione grandissima, è il mio primo gol tra i professionisti, sono molto contento, anche per aver aiutato la squadra. Al momento dell’esultanza ho esitato perché ho visto l’assistente indeciso, quindi non ero convinto. Ma mi è andata bene…”.

Inter, quanto costa Udogie

Un aiuto all’Inter in ottica scudetto che fece infuriare parecchio il Milan, che però alla fine si è aggiudicato ugualmente il tricolore all’ultima giornata. Il giocatore diciannovenne comunque ha stregato tutti nell’ultima stagione, con all’attivo già 41 presenze e 5 gol in serie A. L’Udinese però chiede abbastanza per Udogie: il costo attuale si aggira attorno ai 20 milioni. Un capitale che il club nerazzurro è disposto a investire solo in caso di partenza di Dumfries, che però Inzaghi vuole far rimanere a tutti i costi.

