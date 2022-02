Udogie 10 anni dopo Muntari, il Milan è furioso. L'urlo di Pioli

25-02-2022 22:01

Esplode la rabbia del Milan dopo il deludente pareggio contro l’Udinese nell’anticipo di San Siro: il mondo rossonero punta il dito contro l’arbitro Marchetti e il Var, rei di aver convalidato la rete del terzino dei friulani Udogie, viziata da un fallo di mano.

Milan-Udinese, Udogie segna di braccio

Al 66′ della partita del Meazza, sul risultato di 1-0 per i rossoneri, l’Udinese trova l’1-1 al termine di un’azione convulsa: sul tiro respinto di Deulofeu, Pereyra prova la rovesciata, corretta sotto porta dal terzino Udogie, al primo gol in Serie A. I padroni di casa protestano subito per un tocco di mano, ma l’arbitro Marchetti, dopo il check del Var, convalida la rete scatenando l’ira dei rossoneri. Dai replay il tocco di braccio del terzino nigeriano è evidente.

Milan, Pioli: “Come ha fatto il Var a non vederlo?”

Stefano Pioli non riesce a contenere la sua rabbia ai microfoni di Dazn dopo la partita: “Non è un gol dubbio, è evidente che abbia segnato di mano – ha dichiarato l’allenatore emiliano -. Ci sta che l’arbitro non abbia visto, ma che non abbia visto il Var la vedo difficile. È un errore grave, che ha deciso il risultato finale e ci ha danneggiato. Inoltre non si possono giocare nel calcio moderno 45 minuti di gioco effettivo e la responsabilità è anche di chi dirige la gara. Giocatori nervosi? Perché hanno visto situazioni in campo che non andavano bene. Il VAR esiste per porre rimedio a certi errori e siamo già stati penalizzati più di una volta”.

Milan: Udogie 10 anni dopo il gol fantasma di Muntari

In rete la polemica è immediatamente lievitata: tanti tifosi rossoneri sono ricorsi all’ironia ricordando il famoso gol non concesso a Muntari contro la Juventus, un episodio avvenuto esattamente 10 anni fa, il 25 febbraio 2012, e che costò lo scudetto al Milan in quella stagione. Per molti supporters del Diavolo, l’episodio è ancora più grave per la presenza del Var, rivelatosi inutile.

