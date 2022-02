Milan, esplode la rabbia dei tifosi: "Come il gol di Muntari"

25-02-2022 21:11

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il Milan si vede costretto a frenare nuovamente in campionato. A San Siro, i rossoneri non vanno oltre l’1-1 contro l’Udinese, che, al 67′, pareggia con un gol molto contestato di Udogie la rete del vantaggio siglata dal solito Rafael Leao al 29′. Sui social, i tifosi del Diavolo palesano la loro delusione e la rabbia per il gol del pari su cui resta il dubbio di un tocco con il braccio da parte dell’esterno friulano.

Milan, tifosi sconsolati

Sui social, i tifosi rossoneri non nascondono la delusione per un risultato che potrebbe permettere a Inter e Napoli l’aggancio in testa alla classifica. C’è chi sottolinea: “Non so come finirà ma la squadra rossonera è a pezzi fisicamente” e ancora: “Che involuzione pazzesca”, “Sempre così siamo ridicoli, mai che facciamo il 2″.

In tanti rivedono gli obiettivi stagionale: “Peccato pareggiare con un gol di mano. Testa al quarto posto” e ancora: “Mi dispiace ammetterlo… Ma non siamo ancora pronti per lo scudetto… Se sbagli a Salerno la partita dopo in casa devi assolutamente non sbagliarla…”, “Vogliono vincere lo scudetto giocando così? Ma per favore”, “4 punti persi con Salernitana e Udinese, e parliamo di scudetto ma per piacere pensiamo a entrare in Champions tranquilli”.

La rabbia dei tifosi del Milan per il presunto gol con il braccio

Non mancano, ovviamente, le feroci lamentele per il probabile tocco con il braccio che permette a Udogie di pareggiare. C’è chi scrive: “Va bene che ancora una volta abbiamo smesso di giocare e non abbiamo più fatto un c***o però f**a c’è stato l’ennesimo furto stagionale e col Var è inaccettabile“, “Non sapevo che adesso valessero anche i tocchi di mano, un misto tra calcio e dodgeball“.

Oppure: “Se l’AIA ci avvisa quando deve fare queste pagliacciate mettiamo in campo la primavera così evitiamo infortuni o altro no? Tanto che senso ha? L’abbiamo pareggiata per demerito nostro ok ma quel goal di mano è assurdo“, “Arbitro inadatto alla serie A. VAR scandaloso che convalida un gol di mano”, “Consiglio all’arbitro una visita da un bravo oculista”. E qualcuno ricorda lo storico e indimenticata svista arbitrale nella gara contro la Juventus disputata proprio il 25 febbraio di dieci anni fa: “25/02/2012 Gol regolarissimo non assegnato a Muntari 25/02/2022 Gol di mano convalidato all’Udinese (e ci sta il Var!!!)”.

