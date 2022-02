Furia Milan per il gol di mano, pari con l'Udinese. Highlights e pagelle

25-02-2022 20:51

Il Milan frena ancora: la squadra di Stefano Pioli non va oltre l’ 1-1 a San Siro contro l’Udinese nell’anticipo di venerdì della 27esima giornata di Serie A. I rossoneri riescono a trovare il vantaggio al 29′ grazie a Leao, nell’unico lampo del primo tempo. Nella ripresa l’Udinese attacca con forza e al 66′ trova il contestissimo pareggio con Udogie, tocco da pochi passi sul cross in rovesciata di Pereyra. I padroni di casa protestano a lungo per un tocco di mano, l’arbitro Marchetti e il Var invece convalidano la rete scatenando le polemiche. In classifica il Milan resta primo a quota 57 punti ma può ora essere raggiunto da Inter e Napoli, Udinese 14esima a 26.

Milan-Udinese, gli highlights

3′: Beto ci prova di testa in avvio sul cross basso di Molina, Maignan non si fa sorprendere e blocca la sfera.

ci prova di testa in avvio sul cross basso di Molina, Maignan non si fa sorprendere e blocca la sfera. 23′: il Milan in contropiede quattro contro tre spreca a causa di un errore di Messias , che si fa rubare palla.

, che si fa rubare palla. 29′: Leao porta in vantaggio il Milan. Il cross morbido di Tonali dalla destra premia l’ingresso in area del portoghese che sfugge a Becao (che finisce a terra), stoppa la sfera e di destro trafigge Silvestri.

59′: Arslan con un diagonale di sinistro mette fuori di poco, Udinese pericolosa.

con un diagonale di sinistro mette fuori di poco, Udinese pericolosa. 66′: Udogie riequilibra il risultato al termine di un’azione convulsa: sulla respinta di un tiro di Deulofeu, Pereyra ci prova in rovesciata e il difensore corregge da pochi passi nella porta rossonera. Il Milan protesta per un fallo di mano , ma per il Var e l’arbitro tutto regolare.

riequilibra il risultato al termine di un’azione convulsa: sulla respinta di un tiro di Deulofeu, Pereyra ci prova in rovesciata e il difensore corregge da pochi passi nella porta rossonera. Il Milan protesta per , ma per il Var e l’arbitro tutto regolare. 76′: Leao prova il pallonetto su Silvestri, Marì salva tutto di testa

prova il pallonetto su Silvestri, Marì salva tutto di testa 93′: Deulofeu sfiora il colpaccio nei minuti di recupero, Maignan devia in angolo il suo destro

La cronaca integrale di Milan-Udinese

Milan-Udinese: come ha arbitrato Marchetti

Diversi gli episodi contestati all’arbitro Marchetti di Ostia Lido. Al 29′ l’Udinese protesta sul gol di Leao: Becao finito a terra invoca una trattenuta da parte della punta rossonera, ma Marchetti non reputa che ci siano gli estremi per il fallo. Altro episodio dubbio all’inizio della ripresa: Beto cade al limite dell’area dopo un contatto con Tomori, l’Udinese chiede un rigore ma Marchetti non fischia nulla. L’ex Chelsea poteva rischiare il rosso per fallo da ultimo uomo.

Al 66′ grandissime proteste del Milan in occasione del gol di Udogie: i rossoneri chiedono un fallo di mano, il Var convalida la rete ma il tocco di mano del difensore sembra evidente dopo i replay. In arrivo grandi polemiche nel dopo partita.

Milan-Udinese, i migliori e i peggiori

Leao 7,5: è sempre più cruciale per la squadra di Pioli. Firma l’ottava rete in campionato raccogliendo lo splendido cross di Tonali, è un punto di riferimento per tutto l’attacco rossonero.

Messias 5,5: confusionario, spreca un contropiede e viene sostituito nella ripresa.

Tonali 6,5: ottimo l’assist a Leao, a centrocampo ringhia come sempre.

Pablo Marì 7: sbroglia più di una situazione complicata in difesa.

Udogie 7: primo gol tra i professionisti, seppur contestato, per il terzino diciannovenne di origine nigeriana.

OMNISPORT