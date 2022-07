23-07-2022 13:22

L’affare Skriniar vive ore di stallo, complice anche l’atteggiamento attendista del Paris Saint Germain che non sembra disposto a mettere sul piatto i 70 milioni chiesti dall’Inter. Beppe Marotta, quindi, inizia a valutare nuove possibili cessioni per rastrellare la somma necessaria a garantire equilibrio (e tranquillità) ai conti del club nerazzurro.

Il piano dell’Inter: 60 milioni dalle cessioni

Ormai da tempo è nota qual è la stringente necessità di bilancio dell’Inter: serve un attivo di almeno 60 milioni di euro entro giugno 2023 per coprire la gestione della prossima stagione. Questa somma inizialmente doveva arrivare da un’unica cessione, appunto quella dello slovacco Milan Skriniar, che però fatica a decollare. Dunque, Marotta ha scelto di mettersi al riparo organizzando un piano B per reperire la suddetta cifra da un pacchetto di più cessioni, tra le quali spiccherebbe quella di Denzel Dumfries.

Inter, Dumfries piace al Manchester United

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, se Skriniar dovesse rimanere sarebbe proprio l’esterno olandese il maggior indiziato a partire. Sbarcato in nerazzurro la scorsa estate per sostituire Hakimi, Dumfries si è conquistato sul campo i gradi di big ed è ormai considerato una certezza da Simone Inzaghi. Su di lui, però, è forte l’interessamento del Manchester United che potrebbe far partire l’assalto nel caso in cui riuscisse a cedere Wan Bissaka. L’Inter per l’esterno oranje chiede 40 milioni di euro: una somma che quasi certamente allontanerebbe lo spettro di altre cessioni illustri.

Tifosi interisti pronti a salutare Dumfries

La notizia della possibile offerta dei “Red Devils” per Dumfries ha scatenato sui social i commenti dei tifosi interisti, la maggior parte dei quali sembra disposta a sacrificare l’olandese per scongiurare la partenza di Skriniar. “40 milioni per Dumfries vanno bene, bel giocatore con qualità e difende bene. Ma se dobbiamo sacrificare un big molto meglio 40 milioni per Dumfires a 26 anni che Barella, Lautaro, Skriniar o altri” scrive Christian su Facebook.

“Ragazzi con tutto il bene ma se ci danno 40 milioni per Dumfries lo si vende, così magari si salva Skriniar” ribadisce Natale. Alberto è ancora più drastico nel suo sì all’operazione: “Dumfries 40 milioni lo carico in macchina e lo porto ovunque!”.

Tuttavia, c’è anche qualche interista dubbioso. Come Daniele: “Ma si continuiamo a vendere e ridimensionarci che fa, basta rientrare (forse) tra le prime 4 l’anno prossimo”. E anche Vincenzo è critico con la società: “E noi sugli esterni che stiamo nella me*** con chi dovremmo giocare? Zhang vendi che è meglio per tutti”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE