Inter, da Manchester pronta l'offerta per Dumfries

23-07-2022 10:58

Salutato Ivan Perisic, l’Inter rischia di perdere anche l’altro esterno titolare del 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Denzel Dumfries è infatti finito nel mirino del Manchester United. Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ten Hag, allenatore dei Red Devils, stima molto il connazionale olandese e lo vorrebbe a tutti i costi come rinforzo sull’out di destra, se dovesse partire l’attuale titolare, Wan-Bissaka.

Il club nerazzurro valuta l’olandese una quarantina di milioni, si legge sulla rosea, e nel momento in cui Skriniar dovesse restare a Milano ecco che l’olandese potrebbe essere l’elemento giusto con il quale fare cassa. Beppe Marotta è da sempre molto attento al bilancio, per cui non è da escludere che il classe 1996 ex PSV Eindhoven possa lasciare Milano.

Sull’out di destra, l’Inter potrebbe schierare il sempre affidabile Darmian e il nuovo arrivato Bellanova, sebbene entrambi non abbiano lo strappo e la capacità di spinta prepotente del nativo di Rotterdam. Non è da escludere però, in caso di una sua cessione, che l’Inter torni sul mercato per trovare un giocatore con maggiori capacità di spinta, come alternativa ai due esterni italiani.

