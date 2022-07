Inter, Marotta spiega il mancato arrivo di Dybala

22-07-2022 18:57

Ai microfoni di Dazn, Marotta si è espresso sul mancato arrivo di Dybala all’Inter: “Dybala è un ragazzo serio e un professionista ma noi, gliel’ho detto in tempi non sospetti, eravamo e siamo a posto in quel reparto. Non c’era spazio per lui e non c’era necessità. È stato tutto strumentalizzato come sempre e si rischia di fare una brutta figura ma non è così. L’Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo ben stretto. Roma è una piazza ideale per lui”.

L’ad nerazzurro si è esposto anche su Bremer: “Ausilio lavorava da mesi su questo calciatore ma i nostri condizionamenti legati agli equilibri economici finanziari non ci hanno permesso di giungere a conclusione. È sfumata un’opportunità ma fa parte del gioco“.

