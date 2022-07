Calciomercato, il borsino di oggi. Scambio Juve-Roma, tutte le trattative

Un clamoroso scambio tra Juventus e Roma : è questa la possibile'notiziona'del giorno, una di quelle trattative capaci di scuotere il calciomercato. La Juve chiama, la Roma ci pensa. Tris di scandinavi per gli azzurri, che ora sono in vantaggio rispetto alla Roma su Solbakken e non mollano Ostigard. Proprio la Roma, ufficializzato Celik, continua a tergiversare su Frattesi.Approfondimento11:23