Junior Messias al Milan a titolo definitivo

06-07-2022 18:41

Secondo quanto riportato da Sky Sport il brasiliano del Milan Junior Messias ha firmato un contratto fino al 2025 per il suo trasferimento a titolo definitivo in rossonero dal Crotone. Messias, 31enne centrocampista offensivo nativo dello Stato del Minas Gerais, ha giocato 26 partite e segnato 5 gol nell’ultimo campionato di Serie A rendendosi protagonista da calciatore in prestito dello scudetto del Milan. Al Crotone andranno 4,5 milioni di euro per il riscatto del calciatore, cifra inferiore a quella inizialmente pattuita di 5,4 milioni.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE