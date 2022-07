Niente Serie A, Suarez pensa al ritorno al Nacional

Il futuro di Suarez potrebbe essere in patria. Accostato anche a club italiani, El Pistolero starebbe valutando seriamente di giocare in Uruguay, così da prepararsi al meglio al Mondiale in Qatar. Suarez potrebbe far ritorno al Nacional Montevideo, il club dove ha cominciato la sua incredibile carriera.Leggi l'articolo09:50