Sono ore decisive quelle per Charles De Ketelaere, giocatore che il Milan sta corteggiando ormai da settimane e che, a breve, potrebbe finalmente approdare sotto la Madonnina.

Milan De Ketelaere: le cifre in ballo

I rossoneri infatti di recente hanno ritoccato verso l’alto l’offerta per il giocatore mettendo sul piatto ventotto milioni più tre di bonus, una cifra che si avvicina ma non raggiunge i trentacinque milioni richiesti dal Bruges.

Nonostante ciò, il Milan ha deciso di non andar oltre e, pertanto, ora spetterà al club belga decidere se accettare o meno la proposta del duo Maldini-Massara.

Il Milan vuole una risposta per De Ketelaere

Un “si” in questo senso non è affatto scontato visto che Everton e Leeds, stando a La Gazzetta dello Sport, avrebbero formulato offerte ben superiori.

Il problema per le società inglesi è che queste non godono del gradimento del giocatore il quale, ormai, pare fermamente deciso a sposare la causa rossonera. Conscio di questa situazione, il Bruges nelle prossime ore sarà chiamato a dare una risposta certa a un Milan che non ha più voglia di aspettare e, entro il fine settimana, vuole capire se potrà contare su De Ketelaere o se dovrà virare verso altri profili.

Il piano B del Milan se non arrivasse De Ketelaere

Il Milan infatti, pur spingendo forte sul fronte De Ketelaere (e avvicinandosi nel contempo a Tanganga), ha sempre mantenuto vive le piste che portano a Marco Asensio, Hakim Ziyech e soprattutto a Nabil Fekir, tre nomi importanti che certamente farebbero al caso di Pioli per aumentare la qualità e la pericolosità sulla trequarti.

In caso il Bruges dunque chiudesse le porte per De Ketelaere, Maldini e Massara rivolgerebbero la loro attenzione su uno degli altri tre profili in lizza provando a chiudere in tempi stretti (e a cifre ragionevoli) l’eventuale colpo.

