Milan, Tanganga si avvicina: come procede la trattativa col Tottenham

18-07-2022 12:59

Resta sempre vigile e attivo sul mercato il Milan, club che a breve potrebbe chiudere per un importante rinforzo per il proprio reparto arretrato.

Trasferimento al Milan, la posizione di Tanganga

Prima ancora, infatti, che concludere per gli ultimi tasselli a centrocampo e sulla trequarti, i rossoneri verosimilmente porteranno a Milano un nuovo difensore.

Il nome in questione è quello di Japhet Tanganga, giocatore che negli ultimi giorni è diventato l’obiettivo numero uno del duo Maldini-Massara e che, stando a Tuttosport, avrebbe già dato l’assenso al trasferimento in Lombardia una volta captato l’interessamento da parte del “Diavolo”.

Tanganga al Milan, la trattativa col Tottenham

Intascato dunque il “sì” del difensore inglese classe 1999, il Milan ora per concludere con successo l’operazione dovrà sedersi al tavolo col Tottenham.

L’obiettivo per i rossoneri è quello di strappare il giocatore con la formula (già in usata in passato per prelevare Fikayo Tomori dal Chelsea) del prestito con diritto di riscatto, espediente questo che permetterebbe di valutare il reale potenziale del giocatore e, allo stesso tempo, non gravare subito sulle casse della società.

La difesa del Milan con l’arrivo di Tanganga

Con l’eventuale approdo di Tanganga alla corte di Pioli, la rosa del Milan, almeno per quanto riguarda la difesa, sarebbe al completo visto che l’allenatore parmense potrebbe contare su Tomori, Kjaer, Kalulu, Tanganga (che andrebbe a riempire il buco lasciato da Romagnoli) e Gabbia.

Quest’ultimo in particolare, una volta arrivato l’inglese, potrebbe avere il via libera per andare a giocare con continuità in prestito altrove: su di lui infatti è insistente il pressing della Sampdoria, squadra i cui tifosi tra qualche giorno, parallelamente a quelli rossoneri, potrebbero esultare quindi per l’arrivo di un nuovo rinforzo.

