Milan: per la trequarti tutto su De Ketelaere, in difesa spunta una nuova pista

11-07-2022 15:33

Si annunciano caldissime le prossime ore in casa Milan, squadra che sul mercato è ormai prossima a chiudere un affare di notevole spessore.

Milan, per De Ketelaere manca poco

Come scritto da La Gazzetta dello Sport infatti, il club rossonero è in attesa di una risposta dal Bruges per Charles De Ketelaere.

Per il giovane trequartista, inseguito ormai da giorni, il Milan ha sottoposto alla sua squadra un’offerta di 30 milioni di euro che dovrebbe essere sufficiente per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Il giocatore, convinto ad emigrare a Milano da un contratto da 2,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2027, ha già dato il suo “sì” e perché quindi la trattativa si possa chiudere positivamente manca davvero solo l’assenso dei campioni del Belgio.

Milan, un nuovo profilo per la difesa

In attesa di ricevere buone nuove dal fronte belga, il Milan nel frattempo ha un’altra missione da completare il prima possibile: mettere sotto contratto un nuovo difensore.

Per il ruolo, svanita l’idea Botman, nelle ultime settimane sono tante le alternative passate in rassegna da Maldini e Massara: l’ultima in ordine di tempo risponde al nome di Japhet Tanganga, 23enne del Tottenham (19 presenze l’ultima stagione) per il quale gli Spurs vorrebbero una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Milan, gli altri affari da concludere

Se il giovane britannico sarà il profilo su cui il Milan deciderà d’investire le proprie fiches lo si capirà nei prossimi giorni quando, sempre a proposito di difensori, il club meneghino dovrebbe giungere a un accordo per il rinnovo di Tomori.

Sull’ex Chelsea nelle ultime ore si è fatto vivo il Manchester United ma quest’interesse non dovrebbe ostacolare la trattativa per il prolungamento visto che il nativo di Calgary pare deciso, una volta conquistato lo scudetto, a continuare la propria avventura in rossonero.

Chi invece in rossonero potrebbe iniziare un nuovo capitolo della propria carriera è Renato Sanches. Per il lusitano il Milan, con già diversi centrocampisti in rosa, non ha fretta e, soprattutto, al momento non ha intenzione di andar oltre i 10 milioni di euro già offerti al Lille per un giocatore sul quale in pole position resta il PSG.

L’impressione però è che con un ritocco delle cifre sul contratto da sottoporgli, il portoghese potrebbe convincersi a non sposare la causa francese e volare invece a Milano dove andrebbe a ricoprire il vuoto lasciato dalla partenza di Franck Kessie.

