Ufficiale: Botman è un nuovo giocatore del Newcastle

28-06-2022 21:56

Sven Botman è ufficialmente in nuovo giocatore del Newcastle United, a lungo accostato al Milan. Futuro certificato in Premier League, dunque, per il centrale difensivo proveniente dal Lille per una cifra che i Magpies comunicheranno in settimana, in cui si metteranno a punto tutti i dettagli del trasferimento. Intanto, l’olandese ha già posato in maglia bianconera sui canali ufficiali della società del nord d’Inghilterra. Contratto di 5 Fanni, fin al 30 giugno 2027.

Poco prima dell’ufficialità, l’ex allenatore del Lille Jocelyn Gourvennec aveva detto la sua: “Milan? Botman voleva il Newcastle già a gennaio. Poteva approdare i Premier già sei mesi fa, ma l’abbiamo convinto a ultimare la stagione in Ligue 1”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE