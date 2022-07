Niente Serie A, Suarez pensa al ritorno al Nacional

19-07-2022 09:49

Il futuro di Suarez potrebbe essere in patria. Il centravanti 1987, conclusa la sua avventura all’Atletico Madrid (13 gol nell’ultima stagione), sta cercando una nuova sistemazione.

Accostato anche a club italiani (in particolare al Monza, solo suggestione il feeling con il Milan), El Pistolero starebbe valutando seriamente di giocare in Uruguay, così da prepararsi al meglio al Mondiale in Qatar. Suarez potrebbe far ritorno al Nacional Montevideo, il club dove ha cominciato la sua incredibile carriera. Una scelta di cuore all’orizzonte? Probabile, a meno che qualche club europeo importante non decida di farsi avanti in questi giorni e proporgli un progetto interessante.

