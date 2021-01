Mercato Milan: Gigio Donnarumma, aggiornamenti sul futuro

Gianluigi Donnarumma si avvicina al rinnovo con il Milan. Il portiere rossonero ha ribadito più volte di voler restare a Milanello e di trovare un’intesa per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Secondo le indiscrezioni, è in arrivo a breve, dopo la trasferta del Diavolo a Cagliari di lunedì prossimo, un incontro tra l’agente dell’estremo difensore campano, Mino Raiola, e i dirigenti rossoneri. Nei mesi scorsi la società meneghina si era spinta ad offrire fino a 7 milioni di euro a stagione, mentre il potente procuratore italo-olandese è sceso dalla richiesta iniziale di 10 milioni di euro ma non è ancora soddisfatto.

Il prossimo incontro potrebbe essere quello risolutivo: dalla società filtra ottimismo, e si fa leva soprattutto sulla volontà del giocatore di restare. Impensabile un addio a parametro zero, si punta ad un rinnovo triennale.

Allo stesso tempo Paolo Maldini e Frederico Massara si muovono per rinforzare il reparto difensivo: dopo l’infortunio di Simakan la strada per il centrale dello Straburgo è per il momento accantonata, ed è il difensore del Chelsea Fikayo Tomori l’obiettivo numero uno. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto: i Blues pretendono 30 milioni, troppo per il Milan che chiede un deciso sconto.

OMNISPORT | 15-01-2021 23:23