Il futuro di Romagnoli potrebbe essere nella Liga. Il Milan non pare intenzionato a rinnovargli il contratto, in scadenza nel giugno del 2022. Da qui la concreta possibilità che, in estate, cambia maglia.

Dalla Spagna fanno sapere che il Barcellona sarebbe sulle tracce del difensore rossonero. Si vocifera di una proposta attorno ai 25 milioni di euro. Romagnoli è stato accostato anche alla Juventus (scambio con Bernardeschi).

OMNISPORT | 10-06-2021 09:16