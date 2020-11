Mercato Milan, il difensore può arrivare dalla Francia

Il campionato francese è storicamente una fucina di giovani talenti, acquistabili a costi non troppo elevati, a patto di riuscire a scoprirli prima della loro affermazione.

Alla Ligue 1 guarda allora con interesse il Milan, come ammesso dal responsabile dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini nel corso di un’intervista a ‘Telefoot’.

Il dirigente rossonero, oltre che confermare l’interesse per Florian Thauvin, ha parlato della possibilità che dalla Francia arrivi a Milanello un difensore, dopo l’interesse non concretizzatosi nell’ultima sessione di mercato per Mohamed Simakan: “Abbiamo parlato con gli agenti di Sikaman e anche con il ragazzo stesso, nei mesi precedenti, ma anche con altri giocatori che giocano nel campionato francese – l’ammissione di Maldini – La Ligue 1 non è un campionato molto tattico e di conseguenza i calciatori sviluppano l’abilità nell’uno contro uno, sia in attacco che in difesa, una dota fondamentale nel calcio moderno”.

“La nostra idea è prendere questi tipi di talenti, anche un po’ grezzi dal punto di vista tattico ma con grandi capacità fisiche e di uno contro uno”.

