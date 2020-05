Mercato Milan, la Germania chiama Ibrahimovic

Nel terzo sabato del mese di maggio a catturare le attenzioni degli appassionati di calcio è stato il ritorno della Bundesliga. Dalla Germania è arrivato quindi il primo messaggio di speranza dopo gli oltre due mesi di interruzione di ogni attività sportiva a livello mondiale a causa della pandemia di Coronavirus.

Certo, si è trattato di una ripartenza sui generis, tra porte chiuse ed esultanze dei giocatori a distanza, ma i segnali di ritorno alla normalità ci sono. In attesa di capire se anche la Serie A potrà ripartire, sempre inerente alla Germania è la notizia del giorno che riguarda il calciomercato. E in particolare Zlatan Ibrahimovic, che ha ricevuto un chiaro messaggio di apprezzamento dai piani altissimi del calcio tedesco.

L’attaccante svedese, appena rientrato in Italia per riprendere la preparazione con il Milan in vista dell’auspicato ritorno del campionato, ha utilizzato ancora una volta i propri canali social per mandare un messaggio molto speciale, e in apparenza molto chiaro, ai propri followers e anche a tifosi e dirigenti del Milan.

Messaggio consistente in una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del campionato tedesco: “Grazie Bundesliga. Loro dicono, loro fanno” ha scritto Ibra proprio in riferimento al ritorno del calcio in Germania, in netto anticipo rispetto agli altri paesi europei.

L’apprezzamento non è passato inosservato ai piani alti della Bundesliga se è vero che i curatori del profilo ufficiale Instagram del torneo non hanno solo ripostato il messaggio, bensì l’hanno arricchito di un ringraziamento, con lo sfondo della bandiera tedesca, e poi con un invito e un… ringraziamento anticipato. “You’re welcome. See you soon!”: “Tu sei il benvenuto. Ci vediamo presto!”.

Il tutto condito con tanto di emoticon che strizza l’occhio. Per il momento non ci sono notizie di contatti ufficiali tra Ibrahimovic e squadre tedesche, ma quanto meno si sa con certezza che l’apprezzamento è reciproco…

SPORTAL.IT | 16-05-2020 19:40