Mercato Milan: novità sul futuro di Gianluigi Donnarumma

Il futuro di Gianluigi Donnarumma verrà deciso nei prossimi giorni. Il Milan, che continua a trattare con l’agente del portiere Mino Raiola, ritiene che l’ultima offerta presentata al giocatore, ovvero 7 milioni di euro a stagione, più uno di bonus, continui a essere quella giusta, ma nelle ultime ore avrebbe aperto alla possibilità di trovare un accordo su base biennale. Lo riporta calciomercato.com.

Paolo Maldini e Frederic Massara durante i loro incontri con Raiola avevano sempre spinto per un accordo quinquennale, in modo da mettere in cassaforte il futuro del giocatore, mentre l’agente italo-olandese aveva sempre voluto un contratto di un anno: ora i dirigenti del Diavolo sarebbero pronti a scendere a due, con la speranza di trovare un punto d’incontro e di arrivare finalmente al sì dell’estremo difensore.

Il Milan continua a credere fortemente nel giocatore e nella sua convinzione di restare in rossonero nel prossimo futuro, nonostante il procuratore continui a chiedere un ingaggio da 10 milioni di euro più 2 di bonus che la società meneghina non può assolutamente permettersi.

Su Donnarumma c’è sempre il pressing della Juventus (ci sarebbe stato un contatto tra Raiola e Nedved negli scorsi giorni), che sarebbe pronta a puntare sul giocatore in caso di una cessione di Szczesny all’estero per una quindicina di milioni. Ma al momento il portiere polacco resta intoccabile per il club bianconero.

OMNISPORT | 02-04-2021 07:20