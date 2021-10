Mercato Milan: rossoneri tentati da uno scambio col PSG

21-10-2021 14:42

E’ una stagione per ora a due facce per il Milan: in Serie A ha vinto sette partite su otto ed è secondo a due punti dal Napoli, in Champions League invece ha perso tre partite su tre. Lasciando stare le prestazioni europee, condizionate dall’inesperienza di una squadra di età media molto bassa e dagli errori arbitrali, si può dire invece che nel campionato italiano gran parte del merito dei risultati dei rossoneri, oltre che dal reparto offensivo, viene dalla difesa: solamente 7 i gol subiti, solo il Napoli ne ha presi di meno, 3.

E un esponente di spicco della retroguardia è senza dubbio, malgrado la giovane età, il 23enne inglese Fikayo Tomori, prelevato dal Chelsea e che solo contro il Porto martedì in Champions ha denunciato grosse difficoltà. Un’autentica rivelazione insomma per i tifosi rossoneri, ma è chiaro che i top club continentali si stanno dimostrando molto interessati a questo calciatore.

Tomori, arrivato in prestito a gennaio, è stato acquistato a titolo definitivo dal Milan la scorsa estate per 30 milioni di euro ma ora ne vale almeno 15 di più. Ha un contratto fino al 2025 ed è ovvio che il Diavolo lo consideri una pedina fondamentale della squadra per i prossimi anni. Ma, secondo quanto riportato da ilmilanista.it, il Paris St. Germain si sarebbe messo seriamente sulle tracce dell’inglese nato a Calgary, in Canada, da genitori nigeriani.

I parigini, per accaparrarsi Tomori, avrebbero offerto due propri calciatori per arrivare alla cifra di 45 milioni di euro, e i due prescelti, entrambi tedeschi, sarebbero Julian Draxler e Thilo Kehrer. Il primo, 28enne centrocampista, è valutato intorno ai 20 milioni, il secondo, 25enne difensore, intorno ai 25.

Può concretizzarsi questo scambio? Da quanto il Milan ritiene fondamentale per sé Tomori non sembrerebbe, ma nel calciomercato, quando ci sono di mezzo squadre economicamente molto potenti come il PSG, niente è impossibile.

