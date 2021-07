Mercato Milan: secondo colpo in attacco, addio a una punta

Il Milan si prepara a mettere a segno un secondo colpo per il reparto d’attacco. Dopo l’arrivo dell’esperto nazionale francese Olivier Giroud dal Chelsea, i rossoneri stanno per chiudere per un giovanissimo classe 2002, Kaio Jorge.

La promessa del Santos accostata a Neymar ha il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre e sarebbe potuta sbarcare a Milanello a parametro zero, ma gli uomini mercato del Diavolo hanno deciso di anticipare l’ingaggio per metterlo immediatamente a disposizione di Stefano Pioli, pagando al club brasiliano un indennizzo.

Secondo quanto riporta la Repubblica, l’operazione è agli sgoccioli: mancano solo i dettagli, Kaio Jorge arriverà e crescerà a Milanello al fianco dei più esperti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

A fargli posto in rossonero sarà Rafael Leao. L’attaccante portoghese nella scorsa stagione è stato troppo discontinuo e non è riuscito a fare il salto di qualità che si aspettavano i rossoneri. Sulle sue tracce ci sono diversi club inglesi e tedeschi, e presto potrebbe arrivare un’offerta ufficiale: il Milan valuta il suo cartellino intorno ai 25 milioni di euro.

Secondo la stampa lusitana, in pole position ci sarebbe il Wolverhampton, che sfrutterà gli ottimi rapporti con l’agente Jorge Mendes per poter arrivare al giocare.

Rafael Leao in due anni di Milan ha disputato in tutto 73 partite, andando a segno in 7 occasioni.

OMNISPORT | 23-07-2021 11:55