Mercato Milan: spunta un'idea a sorpresa per un nuovo bomber

Per l’attacco del Milan in casa rossonera è spuntata un’idea clamorosa: Edin Dzeko. Il Diavolo, viste le attuali condizioni di Zlatan Ibrahimovic, infortunato al ginocchio e con molte incognite che avvolgono il suo futuro, è infatti quasi obbligato ad acquistare un attaccante. In primo piano c’è, ormai da settimane, il 34enne francese del Chelsea Olivier Giroud. Ma Pianeta Milan riporta che l’idea Dzeko è tutt’altro che campata per aria.

Il 35enne bosniaco della Roma è in scadenza del contratto nel 2022 e potrebbe essere l’elemento giusto per rinforzare decisamente il reparto offensivo in vista della prossima Champions League. Finora non c’è stato alcun contatto ufficiale con la società giallorossa ma è chiaro che la situazione andrà seguita con attenzione.

E’ vero che Dzeko non è più giovanissimo, così come Giroud, del resto, ma è un bomber che è sempre in grado di cambiare le partite. Inoltre, cosa importantissima, il costo del cartellino, secondo transfermarkt, sarebbe di soli 4 milioni di euro. Fondamentale sarà capire cosa vorrà fare il bosniaco di Sarajevo: se decidesse di lasciare la Roma, allora il Milan lo metterebbe immediatamente nel proprio mirino.

In più, per tornare a Ibrahimovic, tra qualche giorno il fuoriclasse svedese si sottoporrà a un nuovo controllo al ginocchio, e se, nella peggiore delle ipotesi, dovesse rendersi necessaria l’operazione, i rossoneri avrebbero bisogno non di uno ma di due attaccanti, e l’altro, oltre eventualmente a Giroud, potrebbe essere proprio Dzeko. Lo scenario del calciomercato quindi, come sempre, è in divenire, e gli sviluppi definitivi tutti da scoprire.

OMNISPORT | 14-06-2021 19:38