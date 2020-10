Mercato Milan: ufficiale l'arrivo del nuovo attaccante

Il Milan ha annunciato Jens Petter Hauge. L’attaccante esterno norvese lascia il Bodo/Glimt per vestire la maglia dei rossoneri, che aveva affrontato solo una settimana fa in Europa League. Hauge, già seguito dal Diavolo, ha impressionato a San Siro e Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di affondare il colpo.

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge da FK Bodø/Glimt. L’attaccante norvegese si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025. Nato a Bodø (Norvegia) il 12 ottobre 1999, Hauge è cresciuto nel Settore Giovanile del Bodø/Glimt con cui ha esordito in prima squadra nel 2016″.

“Dopo 67 presenze e 9 gol, nel 2018 si è trasferito in prestito all’Aalesund, prima di far ritorno al Bodø/Glimt dove ha collezionato altre 51 presenze e realizzato 26 gol nelle due stagioni successive. Il calciatore norvegese indosserà la maglia numero 15”.

Il club meneghino dovrebbe aver sborsato intorno ai 5 milioni di euro per l’acquisto dell’esterno offensivo classe 1999, che non sarà girato in prestito ma si giocherà invece un posto da titolare agli ordini di Stefano Pioli. Veloce e abile nel dribbiling, è in grado di coprire più ruoli sul fronte offensivo, e il suo arrivo garantirà al tecnico rossonero una scelta più ampia per le soluzioni in attacco.

OMNISPORT | 01-10-2020 12:18