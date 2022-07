Mercato, Reina firma col Villarreal

07-07-2022 13:44

Secondo il Mundo Deportivo il 39enne ormai ex portiere della Lazio Pepe Reina dopo aver salutato società e tifosi biancocelesti è tornato in Spagna e molto probabilmente oggi firmerà col Villarreal, squadra con cui ha già giocato dal 2002 al 2005 dopo essere cresciuto nel Barcellona e prima di fare letteralmente il giro dell’Europa calcistica che conta vestendo le maglie di Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, ancora Napoli, Milan, Aston Villa e, infine, Lazio. All’arrivo in patria Reina si è detto “molto felice ed emozionato” e di “essere qui con l’illusione di un bambino”.

