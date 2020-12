Mercato Serie A, possibile svolta a sorpresa per il caso Gomez

La mancata convocazione per la partita contro il Bologna che ha chiuso lo storico 2020 dell’Atalanta sembrava aver posto la pietra tombale sui rapporti tra il Papu Gomez e l’Atalanta.

La rottura con il tecnico Gian Piero Gasperini maturata nell’intervallo della penultima giornata della fase a gironi di Champions League contro il Midtjylland ha portato alla progressiva emarginazione dell’argentino, in campo per uno spezzone di gara contro la Juventus e poi non schierato contro la Roma e nell’ultima partita dell’anno solare, senza peraltro che la squadra ne risentisse più di tanto a livello tecnico visti i quattro punti raccolti con la goleada in rimonta sulla Roma fiore all’occhiello del dicembre atalantino.

Le pretendenti per l’ex di Catania e Shkhtar Donetsk del resto sono tante e lo stesso Gasperini aveva fatto filtrare pubblicamente che i margini per provare a ricucire il rapporto erano poche.

Belle ultime ore, tuttavia, come riportato da ‘Sky Sport’, le acque sembrano essersi parzialmente calmate così in società non si esclude un ultimo tentativo per provare a riportare la pace tra il leader e capitano della Dea e il tecnico torinese.

Per l’eventuale cessione di Gomez, che piace a Inter, Juventus e Milan, ma anche al Paris Saint-Germain, l’Atalanta chiede non meno di 10 milioni con ovvia preferenza per il mercato estero per non rinforzare concorrenti dirette per l’altissima classifica.

La volontà del Papu sarebbe quella di restare in Italia e in particolare al nord per questioni familiari.

Alla fine, però, rimanere a Bergamo e continuare l’esaltante avventura in nerazzurro potrebbe rappresentare lo scenario a sorpresa. Gli obiettivi del resto non mancano, dalla caccia alla terza qualificazione consecutiva alla fase finale di Champions League fino al sogno di eliminare il Real Madrid negli ottavi dell’edizione in corso, in programma tra febbraio e marzo.



OMNISPORT | 26-12-2020 12:46