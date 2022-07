Mercedes, Toto Wolff: "Aumenta il feeling con la W13"

05-07-2022 13:47

Prima del Gp di domenica scorsa svoltosi a Silverstone, i podi ottenuti dai piloti Mercedes erano più dovuti a errori o problemi altrui che da meriti delle Frecce argentate. Era un dato di fatto oggettivo, riconosciuto in maniera molto sportiva anche da Toto Wolff.

La scuderia campione del mondo in carica però, non è praticamente mai stata in battaglia per ottenere quantomeno il gradino più basso del podio anche per i limiti patiti dall’effetto porpoising. Musica completamente cambiata invece a Silverstone dove la Mercedes ha seriamente “rischiato” di poter vincere con Lewis Hamilton.

Ad onor del vero un piccolo aiutino è venuto dal fondo rovinato di Verstappen, ma la sensazione che si è avuta nel corso della gara è che la Mercedes potesse giocarsi la vittoria a viso aperto con la Ferrari. Quella del team tedesco è stata forse la gara migliore di inizio stagione e forse quella che potrebbe dare la svolta al campionato del mondo del team con sede a Brackley.

Nonostante la buona gara e i sensibili miglioramenti, resta con i piedi per terra il TP della Mercedes, Toto Wolff, che intervistato a fine corsa da Sky ribadisce un concetto molto importante.

“Per la prima volta, abbiamo iniziato a ‘flirtare’ con la macchina. Cambiamo gli obiettivi: adesso cercheremo di mettere nel mirino qualche vittoria di tappa. Sarebbe fantastico iniziare a lottare con Ferrari e Red Bull, anche perché vorrebbe dire che questa è una macchina che attraverso lo sviluppo può dire la sua nel 2023″.

Non è stato comunque tutto rose e fiori il weekend tedesco: purtroppo infatti c’è stato il ritiro di Russell coinvolto nello spaventoso incedente avvenuto alla partenza e costretto a non prender parte al secondo via per motivi regolamentari.