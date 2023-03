Il 'salvatore' di Lauda su Verstappen: "Ha superato Hamilton, ma ha gettato alle ortiche un altro Mondiale".

15-03-2023 21:15

Arturo Merzario è uno che non le ha mai mandate a dire e in una intervista a ‘Il Giornale’ traccia un ritratto tutto personale sui protagonisti della F1 di oggi: “Leclerc è un bravo pilota, ma è danneggiato dal fatto che lo hanno definito ‘predestinato’ prima di vincere un GP. Hamilton mi ha impressionato ai tempi della Gp2, l’ho visto imporsi a Monza e mi son detto avrebbe fatto strada. Verstappen già adesso ha superato il britannico, quand’era un ragazzino la sua esuberanza però è costata qualche GP e un titolo; aveva il piede giusto, ma non c’era nel team uno alla Lauda che spiegasse l’importanza di perdere. Non devi essere per forza il migliore in ogni giro, per vincere devi imparare a perdere”.