Messi: "Ringrazio Dio per questo momento"

Lionel Messi, nella notte italiana ha coronato un altro sogno.

L’argentino ha infatti vinto con la sua Nazionale la Copa America in finale contro il Brasile. A fine match è così esplosa tutta la sua gioia.

“Ringrazio Dio per avermi regalato questo momento, una felicità pazzesca. C’ero andato vicino tante volte ma sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Ho provato tristezza tante volte dopo le sconfitte con la Nazionale ma sapevo sarebbe arrivata questa gioia. Questa partita passerà alla storia, per aver vinto la finale contro il Brasile e in Brasile”.

OMNISPORT | 11-07-2021 11:53