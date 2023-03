Messi, Sergi Roberto: “A Barcellona lo aspettiamo a braccia aperte”

Il giocatore blaugrana commenta così i problemi dell'argentino campione del mondo in quel di Parigi con il Psg

20-03-2023 10:47

Leo Messi arrabbiato e criticato. Non è un buon momento per l’argentino a Parigi e i rapporti del giocatore con il Psg sono ai minimi termini. Difficile in queste condizioni pensare al rinnovo, così a Barcellona sperano nel ritorno della Pulce: “Chi non è preparato per il ritorno di Leo… Non vogliamo parlare troppo perché è qualcosa che devono decidere l’allenatore, il presidente e lui, ma noi giocatori lo stiamo già aspettando a braccia aperte “. Parole di Sergi Roberto, subito dopo il Clasico vinto dai blaugrana che hanno messo una serissima ipoteca al titolo: “A Parigi ha fatto delle belle stagioni. Ora lo hanno preso di mira per l’eliminazione dalla Champions, ma è un giocatore spettacolare. Non è bello che un giocatore del genere venga trattato in questo modo”.