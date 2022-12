Messico: occhi sull'ex CT del Belgio Martinez

04-12-2022 12:01

Secondo quanto riferito dal messicano Record, il ct dimissionario del Belgio Roberto Martinez potrebbe presto ripartire da un’altra Nazionale. Il Messico infatti, eliminato dai gironi del Mondiale dopo tre partite in chiaro/scuro, lo avrebbe inserito in cima alla propria lista di potenziali allenatori in vista delle qualificazioni per la prossima Coppa del Mondo.

Per quanta riguarda la panchina fiamminga, tra i vari nomi in lizza vi è la soluzione interna di Thierry Henry, anche Michel Preud’homme, Hein Vanhaezebrouck e Philippe Clemen, oltre a Louis van Gaal, Thomas Vermaelen e Vincent Kompany.